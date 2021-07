tmw radio Ponciroli: “Chiellini è una roccia, noi abbiamo più soluzioni dell'Inghilterra”

Fabrizio Ponciroli, come ogni venerdì, interviene nell’Editoriale di TMW Radio per commentare tutti i temi caldi del giorno. Queste le sue parole:

Sull’Italia

“La gara con la Spagna è stata la prova del nove, era la mia favorita per vincere l’Europeo. Si sapeva che avrebbe messo in crisi le nostre certezze. Se l’Italia in un modo o nell’altro l’ha portata a casa significa che il gruppo c’è. E’ una gara che ci ha fatto crescere a prescindere dal risultato della finale”.

Su Chiellini

“Sapendo che il rigore non l’avrebbe tirato, era più tranquillo. Chiellini è fantastico, è arrivato al top e mentalmente è una roccia. Non va indietro di un centimetro. Nella sua vita ne ha viste di tutti i colori e sa approcciarsi a ogni situazione. In Nazionale ho rivisto la miglior coppia Bonucci-Chiellini, cosa che con la Juve non ho visto”.

Sul rigore dell’Inghilterra

“L’Inghilterra tutto sommato ha meritato la finale, la favola della Danimarca resta comunque splendida. Le polemiche sono corrette e ci stanno, incredibile la questione dei due palloni. L’arbitro era molto sotto pressione. Speriamo che la fortuna avuta in semifinale la possa pagare contro l’Italia. Nessun complotto, i dettagli fanno la differenza. Ci sono stati errori arbitrali, ma l’Inghilterra ha meritato la finale”.

Su Immobile

"Immobile sta giocando male male, sente troppo la pressione. Ma punterei ancora su di lui, se si sblocca ci fa vincere la partita. Chi favorito? Chance al 50 e 50. Noi forse abbiamo più soluzioni dell'Inghilterra".