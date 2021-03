tmw radio Sabato: "Locatelli, una big per crescere. Toro, situazione delicata"

L'ex calciatore Antonio Sabato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Un pensiero su Locatelli:

"Mi ricordo quando a 15 anni giocava al Milan, ci fu lo United che lo voleva ma le richieste erano troppo esose e il Manchester si ritirò. Per diventare un top devi giocare le coppe, ossia giocare con una big, come ha fatto Barella. Deve fare il suo stesso percorso".

Se e quali garanzie le dà la Nazionale di Mancini?

"Avere un centrocampo con Barella, Verratti e Locatelli è ottimo. Quando hai una squadra così giovane hai bisogno di elementi esperti. Chiellini e Bonucci certe competizioni non le hanno mai sbagliate. Poi se vogliamo criticare le loro prestazioni nei club è un altro discorso. Rischiare Romagnoli? Quello attuale non può partire titolare, sta facendo meglio Bastoni. Acerbi forse meriterebbe di giocare titolare".

Torino, quanto rischia?

"Se non hai grossi capitali da investire, prendendo seconde o terze scelte, dovresti affidarti al vivaio. In passato è sempre stata la base del Torino. Meglio investire sul settore giovanile se non hai troppi soldi. La situazione è difficile, non sei abituato a giocare in queste condizioni. Se la giocherà con Parma e Cagliari. Il Toro se non vince il derby cade nel baratro".

Che messaggio manderebbe a Cairo?

"Investi nel settore giovanile, fai dei progetti chiari e non sparare alto. Meglio tenersi un imprenditore come lui, ma si deve operare diversamente. Basta con giocatori stranieri, se si hanno pochi soldi di investa nei giovani italiani".