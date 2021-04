tmw radio Sconcerti: "Inter non da prime 4 in Europa. Lautaro sta crescendo a vista d'occhio"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Psg-City, che partita è stata?

"Bel primo tempo del Psg, ma secondo splendido del City. I gol del City sono stati più casuali, ma fondamentalmente il risultato è giusto. Non è stata una grande partita. E' raro che queste partite dicano tanto, perché sono molto importanti. E' stato onesto Guardiola a dire che il Psg andava aspettato perché singolarmente era più forte".

Messi pronto al rinnovo col Barcellona a cifre più basse:

"Dopo l'elezione di Laporta, qualcosa è cambiato. Lui aveva litigato col presidente precedente e Laporta è andato nei giorni scorsi dal padre per ricucire il rapporto. Credo che Messi si sia reso conto che nessuno può dargli quello stipendio, visto quello che sta accadendo. C'è bisogno che molti giocatori se ne rendano conto".

Il Chelsea è così lontano dall'Inter?

"E' abbastanza lontana l'Inter ora. E' una squadra estremamente brillante ora, difficilmente migliorabile e non la vedo tra le prime quattro d'Europa ora. E non credo che nemmeno la società chiederà di arrivare in semifinale il prossimo anno".

Perché difficilmente migliorabile?

"Gli manca un Hakimi sulla fascia sinistra e un regista. Così faresti un salto di qualità importante. Altrimenti credo che a parte Lukaku, da cui è facile dipendere, il vero fuoriclasse puro sia Lautaro, che sta crescendo a vista d'occhio".

Lukaku, il Chelsea ci prova:

"Io prenderei Lautaro rispetto al belga".

Zhang a Milano per il futuro dell'Inter:

"Credo che ora il debito che ha sia poco sostenibile. Vedremo cosa accadrà. Quando il debito arriva a un certo livello, è difficile tornare indietro".

De Zerbi destinato ad andare in Ucraina. Che ne pensa?

"Per noi è una perdita. Credo che lui si aspettasse un riconoscimento dal nostro campionato per quanto fatto e non è arrivato. E quando gli viene fatta un'offerta dall'estero la prende in considerazione, ovviamente".

Fiorentina, chi il prossimo tecnico?

"La Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso. L'interruzione di trattativa mi sembra significativa. E' una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra con elementi che la riporteranno a competere per un posto in Europa. Il problema è farlo in un anno solo. Se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone altri non è così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto".