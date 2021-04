tmw radio Sconcerti: "Milan, turno favorevole. La Juve non sa gestire le partite"

Al Maracanà Show di TMW Radio è arrivato il momento del commento alla giornata di Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Caos Superlega, alla fine il comunicato dell'Eca si dice contraria:

"L'Eca dice che è d'accordo con la Uefa per ristrutturare il sistema. Il progetto va avanti, il progetto chiuso è quello con 20 squadre senza retrocessioni e quello non dovrebbe andare in porto. L'Eca è un gruppo di pressione che sta raggiungendo molto risultati, come l'allargamento delle partite in Champions. E' ancora tutto in gioco. Due sono i problemi. Il primo è di ordine tecnico, Agnelli oggi è uno dei presidenti più impopolari al momento per via di questa idea. Si sta dimenticando un particolare in questo progetto: il calcio non è un fine ma un mezzo. Questo tipo di atteggiamento favorisce la vendita del prodotto della casa madre della Juventus? Il tifoso è rancoroso. E poi dico che la popolarità si fa sulle vittorie e non sui piazzamenti. L'ultima vittoria della Juventus è di 25 anni fa. Ribaltare il calcio, i sentimenti e le tradizioni, per arrivare quinti o ottavi ne vale la pena?".

Che ha detto la giornata odierna?

"E' stata molto favorevole al Milan. Ora ha sei punti sulla quarta e dovrebbe essere discretamente certa di andare in Champions. Per il resto Napoli-Inter è stata una buona partita ma la lentezza del gioco ha favorito qualche spunto individuale. L'Inter ha cercato il pareggio e l'ha ottenuto con facilità. Il Napoli ha fatto una buona partita ma si è accontentata di rimanere in scia alle prime 4. Vedremo dove porterà questa crisi della Juventus. Molti numeri sono da grande squadra ma vengono smentiti da altri numeri. E' una squadra che non sa tenere la partita".