A parlare del nuovo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Lazio e Porto possono anche porre l'attenzione sul futuro di Pirlo?

"Bisogna vedere come finisce la stagione. Se esci col Porto e non arrivi nelle quattro posizioni in campionato, ci sarebbe da riflettere".

Juventus-Lazio, match decisivo tra due deluse?

"E' ancora lunga, ma sono i giorni più importanti della stagione per la Juve. Non oso immaginare se va fuori dalla Champions. Il Porto è una discreta squadra ma la Juventus è più forte. La Lazio è un banco di prova tosto, ma credo che siano i 4 giorni più importanti per la stagione della Juventus e di Pirlo".

Bentancur sta deludendo?

"Credo che stia sentendo troppa pressione. Lo scorso anno lo vedevo più sul pezzo. Invece ora non lo vedo più così".

Verona-Milan la prova del nove sulla condizione dei rossoneri?

"E' l'ultima occasione per lei e per le altre per avvicinarsi all'Inter. Dopo la squadra di Conte ne sbaglierà poche. Se c'è una partita da non sbagliare è questa".