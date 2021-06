tmw radio Tenerani: "Fiorentina-Gattuso, i protagonisti ci dicano come è andata veramente"

A parlare della rottura Gattuso-Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mario Tenerani: "Qui c'è un grande problema: per ora non ci sono dichiarazioni da nessuna parte, quindi siamo sul 'si dice'. Dal pianeta Fiorentina esce l'indiscrezione di una rottura che avviene perché Mendes avrebbe chiesto 40 milioni di intermediazioni su 4-5 giocatori che dovevano arrivare. La rottura arriva perché Gattuso aveva 3-4 giocatori e questi non sarebbero arrivati, quindi da uomo tutto d'un pezzo si sarebbe arrabbiato moltissimo. Ma devono dirci come stanno veramente le cose. Commisso sta portando avanti la battaglia contro le commissioni ai procuratori che, come ha detto il presidente Fifa Infantino, tolgono soldi dal sistema calcio. Il problema è che quando vai a prendere Gattuso, assistito da Mendes, a qualcosa del genere puoi andare incontro. Mi chiedo: ma quando hanno firmato il contratto, avranno parlato della campagna acquisti, e non è emerso il problema?".