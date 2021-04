tmw radio Valentini: "Superlega? E' avanspettacolo ma anche la Uefa ha le sue colpe"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del caso Superlega: "Sono avvilito da questo spettacolo. Mi avvilisce l'idea, di come è stata portata avanti l'idea, con cinismo, arroganza. Questi presunti manager che qualcuno ha incensato rivelano la pochezza sul piano dello spessore umano. Il comportamento di Andrea Agnelli è sorprendente, ma altrettanto grave è stato quello di Marotta e Scaroni. E' un progetto abortito in maniera ridicola. Questo è avanspettacolo. Questa vicenda non potrà che avvelenare ancor di più i rapporti all'interno della Lega Serie A. Anche la Uefa ha le sue grandi colpe. La strada è solo quella di mettersi attorno a un tavolo e parlare di riduzione dei costi, dagli stipendi dei calciatori ai procuratori e non solo. Tutti devono mettersi a parlare, anche calciatori e tecnici. La riduzione dei costi e degli stipendi dei calciatori sono tra i primi punti da toccare. Sono d'accordo riguardo al riforma dei campionati, il format però non è la soluzione del problema. Ci sono troppe società professionistiche. E' tutto questo settore che va ridisegnato e ridotto".