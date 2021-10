tmw Tifosi del Torino scatenati in vista della Juve: le immagini col saluto alla squadra

Tifosi del Torino scatenati questo pomeriggio. Dopo essersi riuniti all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino, durante la rifinitura della squadra di Juric (clicca qui per tutte le immagini), i sostenitori granata hanno anche aspettato la squadra nell'antistadio per un saluto. Domani è in programma il derby contro la Juventus. Ecco le immagini di TMW: