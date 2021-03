Torino, partitella in famiglia per chiudere la settimana: da lunedì testa al derby

vedi letture

Ultimo allenamento settimanale per il Torino. La formazione granata che scenderà in campo sabato prossimo nel derby contro la Juventus, oggi ha effettuato una partitella in famiglia. Ad integrare la rosa a disposizione di mister Davide Nicola, che non ha potuto contare sugli elementi impegnati nelle Nazionali, alcuni elementi della squadra Primavera. La preparazione, si legge sul sito ufficiale della società, riprenderà lunedì 29 marzo.