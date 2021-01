Valdifiori: "Al Napoli servono Mertens e Osimhen per rimettersi sul binario scudetto"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Napoli ed Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io mi trovo meglio in un centrocampo a tre, ma il Napoli ha giocatori con prestanza fisica, Fabiàn ha qualità e quantità, sono giocatori che possono giocare anche a due. C'è un allenatore a posta per decidere, se crede che il Napoli giochi meglio a due è giusto che porti avanti la sua idea. Ricci dell'Empoli? E' un ottimo giocatore, mezzala che gioca anche davanti alla difesa nel centrocampo a 3. Normale che se arriva una grande squadre come Napoli dovrà poi inserirsi piano, ma ha tutte le qualità per fare bene. Napoli da Scudetto? Il Napoli ha un po' distante dal primo posto, ha giocatori importanti fuori. Petagna sta facendo bene, ma prima recuperano Mertens ed Osimhen e prima possono rimettersi in carreggiata per qualcosa di importante. Domenica ho visto la partita, la squadra mi è sembrata viva. Tutto fa capire che il gruppo è unito e sta seguendo il lavoro di Gattuso".