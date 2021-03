Vieri plaude il lavoro di Antonio Conte: "In due anni ha completamente stravolto l'Inter"

Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha fatto i complimenti ad Antonio Conte, attuale tecnico dei nerazzurri oggi primi in Serie A, attraverso la BoboTv su Twitch: “Conte - spiega - ha stravolto in due anni l’Inter e devo fargli i complimenti. Eriksen doveva giocare in mezzo al campo, Sanchez è un titolare e Lukaku è immancabile che secondo me è migliorato tantissimo grazie a Conte. Perché in Inghilterra nonostante facesse gol, non era mai stato così lucido".