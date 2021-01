Zaccheroni: "Juve più forte come organico, ma per lo Scudetto dico derby Inter-Milan"

Intervistato da Il Giornale, Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan, Inter e Juventus, si sofferma sulla corsa scudetto quest'anno aperta a più squadre: "Credo sia innegabile che la Juventus abbia l’organico più forte e completo e questo non possiamo negarlo. Anche l’Inter ha una rosa superiore ai rossoneri, a cascata tutte le altre. Al termine dello scontro diretto Milan-Juventus, però, ero collegato con la 'Domenica Sportiva' e mi sono permesso di dire come la Juventus non abbia ancora trovato la quadra. Dunque aspetterei a mettere la squadra di Andrea Pirlo come la favorita per lo scudetto. Siamo già a metà campionato e io in questo momento mi oriento su un derby meneghino. Mi viene da dire che il Milan è la squadra che gioca maggiormente in fiducia e che ha dunque più chance di vittoria. Però non si dica che i rossoneri hanno la rosa più forte del campionato perché non è così, Inter e Juventus hanno qualcosa in più e questo fa capire come il Milan stia facendo qualcosa di eccezionale".