Zazzaroni sulla Juve: "Annus Pirli. Mancano soltanto le cavallette alla Continassa"

“Annus Pirli”. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta l’incredibile stagione dei bianconeri nel suo editoriale di oggi: “Fatti due conti, dovrebbe mancare soltanto l’invasione delle locuste alla Continassa. A introdurre l’elenco degli errori, degli orrori e delle sfighe della Juve in questo suo annus horribilis (annus Pirli) che sembra non finire mai, fu il caso Suarez, ovvero lo sputtanamento per via dell’esame di italiano sostenuto a pene di segugio da uno straniero non tesserabile e mai tesserato. […] Ottobre si è aperto con Juve-Napoli by Asl, sfida rinviata non una, madue volte. Trascurando per decenza la violazione della bolla da parte di Ronaldo. […] Tra fine gennaio e marzo, con Dybala lungodegente, abbiamo registrato la traumatica uscita dalla Champions (agli ottavi), la conseguente sbroccata di Nedved che ha preso a calci il cartellone tra le scritte Respect e Equal Game. […] Marzo è proseguito con il chiacchieratissimo blitz di Arthur a Dubai e si è concluso con Demiral e Bonucci contagiati in nazionale a poche ore dal derby, Buffon squalificato per bestemmia da incoraggiamento e Dybala, Arthur e McKennie puniti per essere stati sorpresi in flagranza di burraco a casa dell’americano. […] Ricorderete, credo, le fibrillazioni per il falso annuncio dell’ingaggio di Guardiola, il guru dello spettacolo che avrebbe dovuto allontanare il “bruttissimo gioco” allegriano. Beh, adesso sono tutti lì che pregano il Max ripudiato affinché torni a casa. In fondo, anzi in testa, la filosofia è sempre quella: vincere”.