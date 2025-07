Ufficiale Abdel Abqar è un nuovo giocatore del Getafe: accordo triennale per il centrale marocchino

Il Getafe ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale marocchino Abdel Abqar, che vestirà la maglia degli Azulones per le prossime tre stagioni, con un contratto fino al 30 giugno 2028. Un colpo di mercato importante per la retroguardia del club madrileno, che si assicura un profilo internazionale con esperienza nella Liga.

Classe 1998, Abqar arriva a parametro zero dopo cinque stagioni trascorse al Deportivo Alaves, club con il quale ha ottenuto una promozione nella massima serie spagnola e con cui ha collezionato 56 presenze nelle ultime due annate, consolidandosi come uno dei punti fermi della difesa basca.

A soli 26 anni, il centrale è già un nazionale della selezione maggiore del Marocco, confermando la sua crescita costante e il suo valore anche in ambito internazionale. Le sue qualità fisiche, unite a senso della posizione e buona capacità di lettura del gioco, lo rendono un rinforzo prezioso per la rosa allenata da José Bordalás. Il Getafe punta così a rafforzare il reparto arretrato con un giocatore affidabile e maturo, capace di inserirsi rapidamente nei meccanismi difensivi della squadra. L’ingaggio di Abqar rappresenta anche un investimento strategico per il futuro, in linea con la politica del club di puntare su profili esperti ma ancora in piena fase di crescita.