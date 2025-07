Ufficiale Abdoulaye Faye è un nuovo rinforzo del Lorient: arriva in prestito dal Bayer Leverkusen

Il Lorient ha annunciato l’arrivo di Abdoulaye Faye, difensore centrale di 20 anni proveniente dal Bayer Leverkusen, con la formula del prestito annuale. Faye ha disputato le ultime stagioni nel campionato svedese, indossando le maglie di Häcken e successivamente di Örgryte, totalizzando 34 presenze complessive tra i professionisti.

Cresciuto nell’academy senegalese Diambars, nota fucina di talenti, Faye è un centrale mancino già noto agli ambienti del Lorient, avendo effettuato un periodo di prova con la squadra riserve nel 2023. Dotato di buona visione di gioco, è abile nella costruzione dal basso e si distingue per la capacità di rompere le linee con passaggi precisi. La sua aggressività nei duelli e il fisico imponente (1,91 m) lo rendono un profilo interessante per la Ligue 1, dove approda per consolidare e sviluppare il proprio potenziale.

Il giovane senegalese si è detto entusiasta della nuova avventura: "Il Lorient è un club storico della Ligue 1, che ha visto passare molti grandi giocatori. Per me è un’enorme opportunità per proseguire il mio percorso in uno dei cinque migliori campionati europei, all’interno di una rosa competitiva. Partecipare al ritiro con i miei nuovi compagni sarà fondamentale per un’integrazione rapida".