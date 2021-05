Aguero a Barcellona, ma non per firmare: la trattativa potrà continuare anche dopo la Copa America

Sergio Aguero è a Barcellona, ma non per firmare con il club blaugrana. Lo spiega El Chiringuito, che racconta di come El Kun sia sì nella città catalana, ma per motivi personali e non legati al suo probabile futuro in maglia Barça. L'attaccante, a differenza di Eric Garcia, non ha svolto alcuna visita medica e un accordo di massima con il club non è ancora stato trovato. Le trattative proseguiranno nelle prossime settimane, e potranno allungarsi fino al termine della Copa America, che avrà inizio il 13 di giugno.