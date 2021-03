Aguero festeggia il ritorno al gol: "Felice di restituire tutto l'amore ricevuto"

E' tornato al gol dopo più di un anno difficile Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, che ha ritrovato la gioia del gol dopo più di quattrocento giorni. Sul suo profilo Twitter, el Kun, ha voluto ringraziare tutti i tifosi e le persone che gli sono state accanto in questo anno complicato, che spera di essersi messo alle spalle: "Grazie per così tanti messaggi di sostegno per quest'anno che è stato difficile. Felice di restituirgli l'amore che mi danno sul campo. Continuerò a dare tutto per il club".