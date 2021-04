Aguero pronto a restare in Premier: prenderebbe in considerazione Chelsea e Tottenham

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph il futuro di Sergio Aguero, che lascerà a fine stagione il Manchester City, potrebbe essere ancora in Premier League. L'argentino infatti sarebbe disposto a rinunciare a giocare la Champions League per restare in Inghilterra e sarebbe pronto a prendere in considerazione le offerte di Chelsea e Tottenham.