Ufficiale Al Brentford non c'è spazio, Matthew Cox non ci sta: va in prestito al Crawley Town

Con zero minuti in stagione, alla fine Matthew Cox ha preso la decisione di salutare il Brentford. Il portiere inglese classe 2003 non ha avuto spazio e per questo è andato a cercarselo in prestito al Crawley Town, squadra militante in terza divisione inglese. Un trasferimento temporaneo fino al prossimo 31 maggio, poi rincaserà dalle Bees.

Il comunicato ufficiale

"Il portiere del Brentford, Matt Cox, è stato ceduto in prestito al Crawley Town, squadra della Sky Bet League One. Il ventunenne passerà il resto della stagione 2024/25 con il club di terza divisione, che attualmente occupa il 23º posto ed è allenato dall'ex portiere del Newcastle United, Rob Elliot. Cox ha iniziato la sua carriera al Chelsea all'età di otto anni, prima di essere ingaggiato dall'AFC Wimbledon sei anni dopo. È arrivato al Brentford B nel luglio 2021 e un anno dopo è stato promosso in prima squadra. È stato incluso in numerosi convocati della Premier League dal tecnico Thomas Frank, ma non ha ancora esordito con le api. Il portiere è stato ceduto in prestito al Bristol Rovers, sempre in League One, per la stagione 2023/24, dove ha collezionato 34 presenze.

Cox è un internazionale giovanile inglese e ha fatto parte della selezione Under-19 dell'Inghilterra per il Campionato Europeo UEFA 2022, giocando titolare in quattro delle cinque partite della squadra durante la sua vittoriosa campagna. Le sue prestazioni sono state riconosciute con un posto nella Squadra del Torneo. Da allora, ha collezionato sette presenze con l'Under-20 e ha ricevuto tre convocazioni con l'Under-21", la chiosa dell'addio.