Alaba al Real? In Germania assicurano: Laporta pronto a pareggiare l'offerta, Zahavi aspetterà

La telenovela legata al futuro di David Alaba sembra tutt'altro che terminata. Stamattina, il padre dell'austriaco ha assicurato di non aver preso impegni con nessuna squadra , dopo la bomba sganciata ieri da Marca , che aveva parlato di un accordo raggiunto con il Real Madrid.

Sky Sports Germania rimette tutto in discussione e sottolinea che Pini Zahavi, agente del giocatore, è in attesa di notizie da Barcellona, in particolare quelle legata alle elezioni presidenziali che vedono Laporta favorito numero uno. Secondo i media tedeschi, qualora Laporta vinca sarà lui ad avere una corsia preferenziale nelle trattative con Zahavi. Il candidato presidente avrebbe già assicurato di essere disposto a eguagliare l'offerta da 11 milioni a stagione presentata dal Real Madrid, più un ricco bonus al momento della firma. Anche il Manchester City e il PSG restano alla finestra: il finale sembra quindi ancora da scrivere, ma quel che è certo è che Alaba non resterà al Bayern Monaco.