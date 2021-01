Alaba non resterà al Bayern, il Real stringe i tempi. Operazione chiusa nelle prossime settimane?

David Alaba si avvicina al Real Madrid. Il suo contratto con il Bayern Monaco scadrà il prossimo giugno e l'austriaco ha da qualche giorno assoluta libertà di impegnarsi con qualsiasi club per la prossima stagione. Tra i più interessati c'è appunto il Real Madrid: secondo The Guardian, i Blancos avrebbero cominciato a fare sul serio e potrebbero chiudere l'operazione nelle prossime settimane.