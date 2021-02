Alisson in lutto, Klopp schiva ogni domanda: "Non ho ancora valutato se giocherà domenica"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con lo Sheffield United di domenica, mister Jurgen Klopp non ha voluto parlare di Alisson e del suo possibile impiego nel match dopo il grave lutto che l'ha colpito nelle ultime ore: "Non ho ancora valutato se Alisson giocherà o meno domenica, non è il momento di parlarne. Non voglio leggere nessuna mia parola al riguardo sui giornali di domani, no comment", le dichiarazioni del tecnico del Liverpool.

L'ex portiere della Roma ha perso il padre in un tragico incidente nel ranch di famiglia in Brasile.