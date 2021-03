Amichevole, poker USA sulla Giamaica. Niente debutto per il romanista Reynolds

Netto successo in amichevole per gli Stati Uniti contro Giamaica: 4-1 il finale con Sergiño Dest che apre le marcature e firma il suo primo gol con la maglia della nazionale maggiore. Seguono le reti di Aaronson e la doppietta di Lletglet. Di Lowe la rete dei reggae boyz. Solo panchina per il romanista Bryan Reynolds che deve così attendere per il suo esordio.