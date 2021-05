Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

10:00 SV Worgl (Aut)-Innsbruck (Am) (Aut)

10:15 Chlumec nad Cidlinou (Cze)-Nachod (Cze)

10:15 Trutnov (Cze)-Novy Bydzov (Cze)

12:00 Skeid (Nor)-Baerum Sportsklubb (Nor)

13:00 Asker (Nor)-Fram (Nor)

13:00 Rosenborg 2 (Nor)-Nardo (Nor)

13:30 Lac Inter (Aut)-Wienerberger (Aut)

14:00 Brattvag (Nor)-Floro (Nor)

14:00 Egersunds (Nor)-V. Haugesund (Nor)

14:00 Kjelsås (Nor)-Moss (Nor)

14:00 Kongsvinger (Nor)-Eidsvold (Nor)

14:00 Notodden (Nor)-Halden (Nor)

15:30 A. Salzburg (Aut)-SV Spittal (Aut)

16:00 Alvechurch (Eng)-Redditch (Eng)

16:00 Halesowen (Eng)-Sutton Coldfield (Eng)