Ufficiale "Ammettetelo, non ve lo aspettavate": il Porto annuncia De Jong allo stadio, a sorpresa

Il Porto ha ufficializzato l'arrivo a sorpresa di Luuk de Jong, rimasto svincolato dalla scadenza del suo contratto con il PSV Eindhoven. Nelle scorse settimane c'erano stati rumor legati all'Arabia Saudita, ma anche al Siviglia in Spagna, invece il 34enne attaccante olandese ha scelto la squadra affidata all'italiano Francesco Farioli.

L'annuncio è stato ufficializzato in questi minuti, quando l'ex attaccante del Barcellona è apparso in campo prima della partita amichevole del Porto che sta per affrontare l'Atletico Madrid all'Estádio do Dragão. L'annuncio ha sorpreso i tifosi presenti allo stadio, che ovviamente non erano a conoscenza del trasferimento.

Ecco poi il post sui canali social del club. La scorsa stagione, de Jong ha segnato 14 gol nel campionato olandese con il PSV. "Ammettetelo, non ve lo aspettavate", ha ironizzato il Porto dal proprio profilo X.