Ufficiale Porto, esperienza e solidità per la difesa di Farioli: dal Southampton arriva Bednarek

Colpo in difesa per il Porto che si è assicurato dal Southampton il centrale polacco Jan Bednarek per circa 7,5 milioni di euro. Classe 1996, il calciatore andrà a completare il pacchetto arretato della formazione di Francesco Farioli, portando in dote una sana dose di esperienza, viste le circa 400 presenze maturate in carriera tra squadre di club e nazionale polacca. Il giocatore lascia i Saints dopo 8 anni, 254 presenze e anche11 gol all'attivo.

Questo l'annuncio del Porto: "L'FC Porto ha raggiunto un accordo con il Southampton Football Club per l'acquisizione definitiva dei diritti sportivi di Jan Bednarek e del 100% dei suoi diritti economici per un corrispettivo fisso di 7,5 milioni di euro. L'FC Porto ha inoltre firmato un contratto quadriennale con il giocatore, valido fino al 30 giugno 2029, e ha accettato una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Il Southampton si assumerà la responsabilità del meccanismo di solidarietà con terze parti e l'FC Porto dichiara che sosterrà commissioni di intermediazione pari al 3% del valore della transazione".

Questo invece il saluto pubblicato sul proprio sito dal Southampton: "Jan Bednarek ha completato il trasferimento definitivo alla squadra portoghese FC Porto. Arrivato sulla costa meridionale nel 2017, il nazionale polacco ha collezionato 254 presenze con i Saints, segnando 11 gol. Con 181 presenze in Premier League, Bednarek è stato sempre presente nella stagione 2023/24, aiutando i Saints a riconquistare lo status di Premier League con la vittoria sul Leeds nella finale dei play-off di Championship. Ora che Jan parte per unirsi ai 30 volte campioni della Primeira League, tutto il Southampton Football Club desidera ringraziarlo per i suoi anni di dedizione dentro e fuori dal campo e gli augura ogni successo per il futuro".