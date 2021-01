Anche il PSG di Pochettino mette nel mirino Kane. Levy si difende: pronto un nuovo contratto

L'interesse di squadre come Manchester City e PSG per Harry Kane ha fatto scattare tutti gli allarmi in casa del Tottenham. Nonostante l'attaccante abbia firmato un contratto di sei anni nel 2018, il presidente Levy non si sente al sicuro e potrebbe presto rivedere l'accordo con il centravanti inglese. La stella non si tocca, i potenziali acquirenti sono avvisati. Lo riporta The Independent.