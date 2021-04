Angelo Gabriel l'ha fatto ancora: il craque 16enne brucia di nuovo le tappe in Brasile e non solo

Angelo Gabriel l'ha fatto ancora. Il talento classe 2004 del Santos, dopo essere già diventato nei mesi scorsi il più giovane debuttante bianconero nell'era del Brasileirão dei tre punti (15 anni, 10 mesi e 4 giorni) e anche il più giovane debuttante bianconero in Copa Libertadores, ieri è divenuto il giocatore più giovane in assoluto ad andare a segno nella Champions League sudamericana.

A soli 16 anni e 16 giorni d'età, l'esterno offensivo brasiliano ha messo infatti il suo zampino nella vittoria del Peixe contro il San Lorenzo (3-1 finale nel terzo turno della competizione), continuando così a bruciare le tappe tra i professionisti e a far parlare di sé non solo in Brasile, ma in tutto il mondo.