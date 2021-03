Un nuovo craque illumina il Brasile: ad appena 16 anni Angelo scrive (ancora) la storia del Santos

Un nuovo craque illumina il calcio brasiliano e, con ogni probabilità, presto anche quello europeo: Angelo Gabriel, intervistato in esclusiva da TMW lo scorso novembre (Clicca QUI per rileggere l'intervista!).

Esterno d'attacco classe 2004, il talento di appena 16 anni continua d'altronde a battere record su record. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista ed esser diventato lo scorso 25 ottobre il più giovane calciatore del Peixe a esordire nell'era del Brasileirão dei tre punti (con 15 anni, 10 mesi e 4 giorni), mettendosi alle spalle tra i tanti anche un certo Pelé, il brasiliano martedì è entrato infatti ulteriormente nella storia del suo club e non solo.

Per Angelo è arrivato, addirittura da titolare, il debutto in Copa Libertadores nella vittoria per 2-1 contro il Deportivo Lara. I risultati? Palma (condivisa) di migliore in campo e un'altra statistica che resterà scritta nei registri: il nuovo funambolo di Brasilia è divenuto il più giovane debuttante del Santos in questa competizione, superando di quasi 12 mesi la stella attualmente al Real Madrid, Rodrygo. Mica male per un 16enne...