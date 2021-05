Antipasto di finale Champions tra City e Chelsea. Guardiola: "Prima vinciamo la Premier..."

vedi letture

Antipasto di finale Champions tra Manchester City e Chelsea domani pomeriggio all'Etihad, in conferenza stampa c'è Pep Guardiola. "La Premier League per noi è ora il titolo più importante: ci mancano quttro partite dove trovare una vittoria e domani ci proveremo. Una volta vinta, ci concentreremo su tutto quel che riguarderà la finale. Nello sport meglio parlare di quello che hai. Adesso voglio che tutti si preparino per queste tre settimane, per vincere il titolo e poi per la finale".

Sul Chelsea "Devo congratularmi con loro, hanno giocato alla grande contro il Real Madrid e giocano in un modo in cui nessun altro gioca".

Sulle inglesi in finale Champions "E' accaduto anche in Spagna e le persone hanno parlato allora di forza economica ma ora ci sono le inglesi. Sono certo che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco ci saranno, ora anche l'Inter, Juventus e Milan saranno presto a questo livello e il PSG c'è sempre. Ci sono tanti top club, è la verità: prima dominava la Spagna, ora siamo noi club inglesi".