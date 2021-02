Argentina, tutto sulla Copa de la Liga Profesional: 26 squadre al via, si parte: caccia al Boca

Riprende il calcio in Argentina con la Copa Liga Profesional, conosciuta nell'ultima edizione come "Copa Maradona". Il torneo, che ha nel Boca Juniors il detentore, riparte stanotte (ore 23.13 aprirà Banfield-Racing) con 26 squadre al via e durerà fino a maggio. Una sorta di ponte per accompagnare le squadre al campionato.

COME FUNZIONA - Le 26 squadre sono suddivise in due gironi, chiamati Zona A e Zona B da 13 squadre. Ci sarà solo un girone d'andata, con 12 partite per squadra. Essendo però gruppi dal numero di squadre dispari non vi saranno turni di riposo ma a coprire le falle ci penseranno 13 incroci fra le zone, dedicati ai clasicos cittadini o regionali, come Boca-River, Racing-Independiente, Estudiantes-Gimnasia o Rosario Central-Newell's. Le quattro migliori classificate si affronteranno ai quarti di finale in casa della squadra meglio piazzata in classifica. Semifinali e finale si giocheranno in gara secca in campo neutro. Il torneo terminerà il 30 maggio, in tempo per lasciare spazio alla Copa América, in programma in Argentina e Colombia tra giugno e luglio. La vincitrice del torneo si assicurerà un posto nella Copa Libertadores 2022.

NESSUNA RETROCESSIONE - Come nell'ultima edizione, non sono previste retrocessioni essendo la competizione di fatto considerata una coppa nazionale. Tuttavia i punti accumulati in questo torneo verranno tenuti in considerazione per il promedio, il discutibile e cervellotico sistema usato da anni in Argentina per stabilire chi deve scendere di categoria.

I GIRONI - Questa la divisione dei gironi, Zona A: River Plate, Racing, San Lorenzo, Argentinos, Banfield, Estudiantes, Colon, Rosario Central, Arsenal, Central Cordoba, Godoy Cruz e Platense. Zona B: Boca Juniors, Independiente, Huracan, Vélez, Lanus, Gimnasia, Union, Newell's, Patronato, Defensa y Justicia, Atlético Tucuman, Talleres, Sarmiento.

LE NOVITÀ Il Boca campione d'Argentina e fresco vincitore della Copa Maradona si è assicurato Marcos Rojo, che ha risolto in anticipo il suo contratto col Manchester United. E soprattutto va avanti con Carlitos Tévez e Mauro Zarate. Il River ha perso Juan Fernando Quintero, conosciuto in Italia per aver vestito la maglia del Pescara: il colombiano si è trasferito in Cina ed è stato sostituito da Agustin Palavecino, prelevato dal Deportivo Cali. I millionarios riabbracciano Jonathan Maidana, reduce dall'esperienza in Messico, al Toluca. Il Racing ha salutato Lisandro Lopez, che a 37 anni tenta l'avventura negli States (Atlanta). Perde anche l'esterno offensivo Solari, finito al Celta Vigo e punta su Maximiliano Lovera in attacco, che all'Olympiacos ha fatto flop. Il Vélez punta forte sul talento di Thiago Almada e l'ex genoano Ricardo Centurion. Il Defensa y Justicia, capace di vincere l'ultima Copa Sudamericana, saluta il condottiero Hernan Crespo ed è in cerca di una nuova guida. A proposito di panchine, ci sarà molta curiosità attorno a Fernando Gago: l'ex Roma dopo essersi ritirato a novembre farà il suo esordio da tecnico guidando l'Aldosivi, club di Mar del Plata.