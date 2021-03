Arsenal, Aubameyang escluso nel derby a causa di un ritardo. Non è la prima volta

Pierre-Emerick Aubameyang è arrivato in ritardo alla partita dell'Arsenal contro il Tottenham e ha pagato a caro prezzo questa ennesima "leggerezza". Non è la prima volta, infatti, che l'attaccante gabonese manca di puntualità e stavolta Arteta ha deciso di punirlo in modo esemplare, lasciandolo in panchina nel derby contro il Tottenham. Ma non finisce qui: secondo il Daily Mail, l'ex Borussia Dortmund sarà multato per aver infranto le regole del club. E ha ricevuto anche una ramanzina pubblica del tecnico spagnolo.