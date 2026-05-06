Dopo Malen, la Roma ci riprova con la stessa agenzia: occhi puntati su Tzolis

Nella Roma c'è una certezza, il cui nome è quello di Donyell Malen. L'impatto dell'attaccante olandese nel nostro campionato è stato davvero sorprendente e i rapporti tra l'agenzia che ne cura gli interessi, THE-TEAM, e i giallorossi sono ottimi, motivo per cui è possibile che vengano imbastiti i discorsi per altri assistiti, come per esempio Crysencio Summerville del West Ham, per il quale però gli Hammers nei giorni scorsi avevano fatto muro.

Un altro nome spendibile per la Roma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è quello di Christos Tzolis del Club Brugge, che viene valutato 30 milioni di euro ed è stato offerto. Un sondaggio era già stato effettuato la scorsa estate, a testimonianza di quanto le sue qualità siano apprezzate da tempo a Trigoria. Il più ambito però è sicuramente Kerim Alajbegovic, che tornerà al Bayer Leverkusen al termine della stagione. Qui però per trattare bisognerà parlare con la famiglia.