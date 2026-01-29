Il Chelsea ha proposto George alla Roma: risposta fredda dei giallorossi. Piace Tzolis

La Roma sta ancora cercando ulteriori rinforzi nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il Chelsea ha proposto al club giallorosso Tyrique George, ma la risposta della società capitolina è stata fredda. Ricordiamo che in estate invece Massara e Ranieri avevano provato a portarlo nella Capitale. Evidentemente dopo qualche mese le cose sono cambiate e le priorità sono altre.

Un profilo che invece piace è quello di Christos Tzolis del Club Brugge, ma al momento pare molto complicato che possa trasferirsi in Italia. Il classe 2002 vanta 89 presenze e 32 gol con il Club Brugge, 57 apparizioni e 17 reti con il PAOK Salonicco, 37 gettoni e 24 centri con il Düsseldorf, 30 partite e 3 gol con il Norwich, 15 match e 3 reti con il Twente e 3 incontri con il Norwich Under 23. Inoltre è sceso in campo 30 volte con la Grecia, segnando 9 gol.