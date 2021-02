Arsenal, Maitland-Niles va in prestito al West Bromwich: nelle prossime ore le visite

vedi letture

Cessione in prestito per Ainsley Maitland-Niles. Il centrocampista dell’Arsenal si trasferirà in prestito al West Bromwich Albion. Come riporta Sky Sports UK, i Gunners hanno accettato alla cessione a titolo temporaneo e nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche con la nuova squadra.