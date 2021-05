Arsenal-Villarreal, Aubameyang: "È una delle partite più importanti con questa maglia"

vedi letture

Pierre-Emerick Aubameyang, stella dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, semifinale di ritorno di Europa League. Il gabonese ha saltato la sfida d'andata dopo aver contratto la malaria. Rientrato nell'ultimo turno di Premier League, è andato subito in gol nel successo contro il Newcastle. Su di lui i Gunners ripongono le maggiori speranze di rimonta contro gli iberici, vincenti all'"Estadio de la Ceramica" per 2-1: "Sicuramente è una delle partite più importanti della mia carriera all'Arsenal. Sicuramente è la partita più importante della stagione. Sappiamo di dover vincere questa partita. Abbiamo l'opportunità di arrivare in finale. Giochiamo in casa".