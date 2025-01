Ufficiale Artem Stepanov continua a Leverkusen: firmato il rinnovo fino al 2027

"Il Bayer Leverkusen ha annunciato il rinnovo contrattuale fino al 2027 di Artem Stepanov. "Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato il contratto fino al 2027 con il giovane attaccante dell'Under 19, Artem Stepanov. L'ucraino è un punto di forza della squadra giovanile del campione di Germania e di Coppa di Germania".

"Artem Stepanov si è sviluppato in modo eccezionale sia dal punto di vista atletico che calcistico qui a Leverkusen", ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. Anche Kim Falkenberg, responsabile del reclutamento, ha un'alta considerazione per l'attaccante. "Artem è maturato e ha acquisito molta fiducia in se stesso. Lo ha dimostrato nelle sue apparizioni nella campionato Primavera e nella UEFA Youth League. Può e deve continuare su questa strada. Siamo molto felici di averlo con noi per il futuro", ha detto Falkenberg.

Stepanov, con il rinnovo del contratto a Leverkusen, ha raggiunto un primo obiettivo. "Volevo affermarmi in Germania per una carriera da professionista. Ci sono riuscito, e in un top club", afferma Stepanov. "Quello che posso imparare qui è di inestimabile valore. Lavorerò sodo e farò del mio meglio per cogliere le mie opportunità". Il 17enne è stato già convocato più volte in prima squadra in questa stagione e ha fatto il suo debutto in Champions League nel 5-0 contro il Salisburgo, entrando in campo nel finale di partita. Nella Primavera DFB ha segnato 10 gol e fornito un assist in 11 partite, mentre in 4 partite di UEFA Youth League ha segnato un gol e fornito due assist.