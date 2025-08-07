Ufficiale Aston Villa, Digne rinnova ancora il contratto: l'ex Roma firma fino al 2028

Lucas Digne continuerà a vestire la maglia dell’Aston Villa. Il terzino sinistro francese ha infatti rinnovato il suo contratto con il club inglese, prolungando di due anni rispetto alla precedente scadenza. Il nuovo accordo legherà l’ex Barcellona ai Villans fino al giugno 2028.

L’annuncio ufficiale è arrivato tramite una nota del club: “L’Aston Villa è lieta di annunciare che Lucas Digne ha firmato un nuovo contratto con il club. Il difensore ha firmato un accordo che lo legherà all’Aston Villa fino al 2028”. Arrivato nel gennaio 2022 dall’Everton, Digne si è rapidamente affermato come uno dei punti fermi della squadra, collezionando oltre 100 presenze in tutte le competizioni.

Con una carriera di alto livello alle spalle, che lo ha visto vestire le maglie di Lille, PSG, Roma e Barcellona, Digne porta con sé esperienza e qualità internazionale. Il francese, che vanta numerose presenze con la Nazionale transalpina, è stato uno degli elementi chiave nell’ottimo percorso dell’Aston Villa sotto la guida di Unai Emery.