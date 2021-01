Athletic, Marcelino: "Sarà difficile affrontare il Real ma vogliamo vincere la Supercoppa"

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid, il tecnico dell'Athletic Bilbao Marcelino ha parlato in conferenza stampa: "La squadra vuole vincere il torneo. Sappiamo che sarà difficile perché il Real Madrid è una delle squadre più competitive, a maggior ragione in tornei come questo, ma l'ambizione e l'entusiasmo sono al massimo e vediamo il gruppo pronto. Dovremo sviluppare il gioco come all'inizio della partita contro il Barcellona. Abbiamo lavorato duramente per affrontare il Real Madrid. Mancano due partite alla vittoria di un titolo e ce la dobbiamo fare. Dovremo difendere meglio di quanto abbiamo fatto contro il Barcellona, ma vogliamo anche attaccare. Cercheremo creare pericoli al Real Madrid".