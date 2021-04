Atletico Madrid, Koke senza peli sulla lingua dopo il ko con l'Athletic: "Ora siamo fottuti"

Il capitano dell'Atletico Madrid Koke Resurreccion, dopo la sconfitta di questa sera dei colchoneros contro l'Athletic Bilbao, ha parlato ai media presenti al San Mames, non usando mezze misure per descrivere il momento della squadra: "Ora siamo fottuti. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in ogni modo: da calcio da fermo, da fuori, ma ora dobbiamo proseguire, pensando di giorno in giorno e vincere la prossima partita. Continueremo a lottare, lo faremo fino alla fine. Mancano cinque partite e siamo convinti che le possiamo vincere tutte e cinque".