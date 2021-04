Atletico Madrid, Simeone e il pensiero sulla Superlega: "Non mi piace la demagogia"

vedi letture

Diego Simeone, nel corso della conferenza stampa in vista dell'Huesca, ha parlato della Superlega ripartendo da ciò che gli ha detto il presidente del club Gil Marin: "Mi ha parlato dei dubbi che c'erano su quanto stava accadendo e della decisione di lasciare la Superlega. È un modo per rispondere alla nostra gente, alla famiglia dell'Atletico. Molti allenatori hanno già espresso la loro opinione? Mi conoscete da molto tempo. Non mi piace la demagogia. Di cosa penso voglio parlare con le persone con cui voglio parlare. Non mi piace cercare di accontentare chi mi ascolta".