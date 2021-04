Atletico Madrid, tegola Suarez: si fa male in allenamento, possibile stop di almeno 3 settimane

Piove sul bagnato in casa Atlético: dopo la sconfitta in campionato che ha ridotto il vantaggio sul Barcellona a un punto, arriva la notizia dell'infortunio di Luis Suarez. Problemi muscolari alla gamba sinistra per l'uruguayano, che è stato sottoposto ad esami che hanno confermato l'entità dell'infortunio. Il club non ha specificato i tempi di recupero anche se le indiscrezioni dalla Spagna parlano di almeno tre settimane di stop. Suarez avrebbe saltato in ogni caso il prossimo impegno di campionato, contro il Betis, per squalifica. Con ogni probabilità salterà anche le sfide contro Eibar, Huesca e Athletic. Mancano nove giornate alla fine de LaLiga e questo è lo scenario: Atlético 66 punti, Barcellona 65, Real Madrid 63. Suarez, 34 anni, nella sua prima stagione con i colchoneros ha segnato 19 reti in 26 partite di campionato: solo Lionel Messi con 23 gol è più prolifico.