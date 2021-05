Atletico, Simeone vede il titolo: "Entriamo nella zona Suarez. Lui sa essere decisivo"

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Osasuna che potrebbe proclamare la squadra rojoblanca come campione di Spagna: “Seguiamo sempre la stessa filosofia, siamo preoccupati dalla sfida contro l’Osasuna, una squadra che sta facendo molto bene, e cercheremo di vincere la nostra gara senza pensare ad altri risultati. Per tutta la stagione la squadra ha avuto qualche difficoltà, ma sta all’allenatore trovare le soluzioni giuste e così siamo migliorati col tempo. Contro Siviglia e Athletic abbiamo fatto due buoni secondi tempi e nelle ultime gare abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo continuare così. - continua Simeone soffermandosi su Felix e Suarez – La squadra ha bisogno di Joao, è importante per noi e ci auguriamo che possa esprimersi al meglio. Quanto a Luis stiamo entrando nella zona Suarez, è il momento in cui un calciatore decisivo risolve gli incontri e non solo. E lui è abituato a queste gare”.