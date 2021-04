Bale è sicuro: "Gli alieni esistono al 100%, una volta ho visto un UFO"

Gareth Bale è sicuro: gli alieni esistono. Lo ha confessato lo stesso attaccante gallese in un'intervista doppia sui canali ufficiali del Tottenham qualche giorno fa: "Ci sono molte teorie del complotto ma ci sono immagini di UFO che sono state pubblicate dal governo degli Stati Uniti, quindi non può essere falso. So che sono segreti governativi, ma in realtà una volta ne ho visto uno. Quindi sì, al 100% esistono gli alieni”.