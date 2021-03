Bale svela i suoi piani: "La mia idea è tornare al Real". Rivedi le parole del gallese

Dal ritiro della Nazionale gallese, Gareth Bale ha lanciato ieri un'importante indiscrezione sul suo futuro: "Non ci sarà nessuna distrazione per me agli Europei. Sono tornato al Tottenham soprattutto per giocare, volevo essere in forma in vista di questo appuntamento. Il piano originale è quello di fare una sola stagione con gli Spurs, poi ho un altro anno di contratto con il Real. La mia idea è quella di tornare là".