Barcellona, che beffa: l'Athletic pareggia al 90', passa ai supplementari e vince la Supercoppa

Non era la serata del Barcellona. Eppure pareva potesse esserlo, visto che nella Supercoppa di Spagna contro l'Athletic di Bilbao era passato per due volte in vantaggio. Ma in entrambi i casi si è fatto raggiungere nel finale di frazione, nel primo e nel secondo tempo. Non basta ai blaugrana una doppietta di Griezmann, perché de Marcos prima e Villalibre poi impattano e portano la gara ai supplementari.

Decide Inaki Williams. E lì un golazo di Williams stende Messi e compagni. A proposito della Pulce, Leo chiude il match senza gol e col primo cartellino rosso in blaugrana della sua carriera per un fallo su Villalibre. Una serata da dimenticare, per lui e per tutti gli altri catalani: sono i baschi a sollevare la Supercoppa.