Barcellona cooperativa del gol: ben 19 marcatori diversi, ma Pjanic non ha ancora segnato

vedi letture

Il Barcellona di Ronald Koeman è la prima squadra spagnola a raggiungere i 100 gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni. La formazione blaugrana ha avuto bisogno di 43 partite per arrivare a questa cifra, con una media di 2,3 reti a partita. Leo Messi è chiaramente il capocannoniere con 29 gol in 37 partite, davanti ad Antoine Griezmann (14 in 40) e Ousmane Dembélé (9 gol in 35 partite). Chi più, chi meno, un po' tutti hanno partecipato a questa festa del gol: sono ben diciannove i giocatori ad avere provato almeno una volta questa gioia. Tra questi non c'è Miralem Pjanic: arrivato con la fama di grande tiratore e nonostante abbia giocato 28 partite (per un totale di 1.275 minuti), non è ancora riuscito a trovare il suo primo centro con la nuova maglia. Come lui soltanto Sergio Busquets, Samuel Umtiti e Matheus Fernandes.