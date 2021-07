Barcellona, Dembélé va ko: il Manchester United interrompe la trattativa per il francese

Brutta notizia per Ousmane Dembélé e per il Barcellona. L'attaccante francese dovrà stare lontano dai campi da gioco per circa quattro mesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, a causa di questo ko, il Manchester United avrebbe interrotto i negoziati col club blaugrana per il giocatore.