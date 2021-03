Barcellona, Emerson Royal sul mercato: il PSG è in pole e vanta ottimi rapporti con l'entourage

vedi letture

Il Barcellona ha deciso: Emerson Royal sarà messo sul mercato e venduto al miglior offerente. Secondo Mundo Deportivo, il terzino brasiliano attualmente in prestito al Real Betis (che detiene una parte del cartellino) sarà uno dei sacrificati. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Milan, ma il quotidiano catalano fa sapere che in pole c'è il PSG. L'entourage dell'ex Atletico Mineiro è in ottimi rapporti col club parigino e potrebbe concedergli una via preferenziale in sede di trattativa.