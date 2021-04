Barcellona, festa per la Copa: Laporta con un occhio di riguardo per Messi e Dembelé

Dopo la vittoria in finale di Copa del Rey contro l'Athletic, nello spogliatoio del Barcellona è esplosa la festa. Joan Laporta si è voluto congratulare personalmente con i suoi calciatori, senza attendere in hotel o in aereo. Il nuovo presidente è corso negli spogliatoi e ha salutato tutti i calciatori uno ad uno. Anche Lionel Messi, a cui Laporta ha riservato l'abbraccio più caldo. Così come a Ousmane Dembelé, un calciatore per cui Laporta ha un debole. "E adesso lottiamo per la Liga", avrebbe detto più volte il numero uno del club blaugrana.